Coronavirus, passeggero infetto sbarcato a Genova il 28 febbraio: Msc Opera in isolamento in Grecia

Genova. È al largo della Grecia con oltre 2.300 passeggeri bloccati a bordo Msc Opera, nave da crociera partita lo scorso 28 febbraio da Genova per un viaggio nel Mediterraneo. La misura è stata adottata dopo che un passeggero di nazionalità austriaca, sbarcato proprio a Genova venerdì scorso al termine della crociera precedente, è risultato positivo al test del coronavirus il 3 marzo. A renderlo noto la compagnia stessa.

Msc Opera, spiega la compagnia, ieri mattina era giunta al porto del Pireo, in Grecia, dove sono state prontamente informate le autorità sanitarie greche su questo caso chiedendo indicazioni in merito alle loro linee guida previste. Come misura precauzionale, è stato chiesto a tutti gli ospiti di rimanere a bordo della nave in attesa delle indicazioni da parte delle autorità sanitarie greche.

Adesso la nave è in navigazione verso il porto di Corfù dopo aver ottenuto il permesso di lasciare il Pireo. Il comandante della nave, l’italiano Piero Esposito, ha comunque chiesto ai passeggeri di rimanere a bordo in attesa di indicazioni dalle autorità locali come “misura precauzionale”, come spiega una nota della compagnia. “Non ci sono passeggeri o membri dell’equipaggio a bordo della nave che risultano avere sintomi influenzali“.

La disavventura è iniziata ieri, quando tutti i turisti sono stati richiamati a bordo mentre si trovavano in escursione ad Atene. In un primo momento si pensava a una minaccia terroristica dovuta alle manifestazioni per la presenza di migranti alle frontiere tra Grecia e Turchia. Una volta giunti a bordo è stato il capitano della nave a informare i passeggeri con una comunicazione scritta.

“Stiamo aspettando ancora indicazioni dalle autorità sanitarie austriache e siamo in contatto con le autorità greche – ha scritto il comandante – Comunque, stiamo adottando una serie di misure precauzionali per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri. Tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono tenuti a rimanere a bordo finché non avremo chiarimenti in materia. Non c’è alcuna ragione di preoccuparsi e non abbiamo indicazioni che suggeriscano che possa esserci un caso di coronavirus a bordo”