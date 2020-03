Coronavirus, oltre 100 richieste al giorno al servizio di ascolto anziani del Comune di Genova

Genova. Oltre cento chiamate al giorno: è il numero delle persone che quotidianamente stanno contattando il numero verde 800098725, messo a disposizione dall’ Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova (Assessorato alle Politiche Socio-Sanitarie, Famiglia e relativi diritti) e dedicato al sostegno, emotivo e non solo, di anziani che si sentano soli a causa dell’isolamento per l’emergenza coronavirus.

Sono gli anziani le persone maggiormente colpite dalla situazione attuale: più vulnerabili al virus e per questo impossibilitate a relazionarsi con parenti, amici e vicini. Per questo, l’Agenzia della Famiglia propone già da giorni, in collaborazione con alcuni volontari, un servizio di ascolto ma anche di consulenza su come superare i quotidiani contrattempi dovuti alla situazione che le persone anziane stanno vivendo. Il personale che risponde al numero verde, conoscendo la realtà del territorio, può mettere in comunicazione e in collaborazione tutti gli enti e i servizi utili a dare risposte e rassicurazione alle persone che contattano il servizio di ascolto.

Proprio per la grande richiesta e per l’elevato numero di chiamate, il servizio sarà ampliato nell’orario e nei giorni disponibili: dipendenti comunali e volontari (che rispondono da casa in modalità smart working) si metteranno a disposizione delle persone

Il nuovo orario del servizio sarà il seguente:

dal lunedì al giovedì 9/17

venerdi 9/15 –

sabato e domenica dalle 15 alle 17.

Il numero verde è un presidio di ascolto relazionale e in nessun modo sostituisce o integra i numeri per l’emergenza sanitaria, né si configura come un numero per informazioni in merito all’emergenza in atto.