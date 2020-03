Genova. L’obiettivo a cui sta lavorando Regione Liguria è quello di arrivare nei prossimi giorni ad avere operativi 140 posti in terapia intensiva, per rispondere alle esigenze legate al picco previsto in questi giorni.

La cifra è stata confermata dal presidente Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa di oggi, e sostanzialmente raddoppia i numeri previsti in situazioni normali: ad inizio emergenza, infatti, i posti in terapia intensiva erano circa 65.

L’incremento arriverà grazie alla conversione di spazi ospedalieri come l’ospedale Micone di Sestri Ponente e all’apertura di nuovi reparti: nei prossimi giorni diventeranno operativi ulteriori 120 posti letto, tra semi-intensivi e intensivi, in un nuovo reparto in fase di ultimazione al Monoblocco di San Martino.

L’allestimento era già previsto e in lavorazione, già in precedenza all’esplosione dell’emergenza legata al contagio pandemico del Coronavirus che ha travolto il nostro paese e la nostra regione, ma la realizzazione è stata accelerata per rispondere alle nuove impellenti esigenze.