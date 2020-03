Coronavirus, nuovi decessi in Liguria: il bollettino di Asl e ospedali

Genova. Si riparte dai 171 morti di ieri sera e purtroppo continua a essere aggiornato il bollettino in tempo reale con i dati delle Asl ligure e degli ospedali attivi sul campo nella cura dei pazienti con Coronavirus.

Agg. ore 10.50 La direzione sanitaria del policlinico San Martino segnala 4 decessi, anche per infezione da Covid-19 di:

– un paziente nato in provincia di Crotone ma residente a Genova di 65 anni, presso il punto di rianimazione del pronto occorso, alle 14 di ieri.

– un paziente nato a Molfetta ma residente a Camogli di 82 anni, presso il padiglione 12, deceduto alle 19.13 di ieri.

– un paziente nato e residente a Genova di 74 anni, presso l’area medica critica del pronto soccorso alle 00.15.

– un paziente nato a Bologna ma residente a Genova di 71 anni, presso la rianimazione del 3° piano del monoblocco alle 03.30.

Anche in questi casi il Covid viene considerato concausa della morte.

Articolo in aggiornamento.