Coronavirus, nuova impennata nel numero di contagi: 237 in più di ieri, 23 deceduti

Genova. Sono 2262 le persone positive al Coronavirus in Liguria, 236 in più rispetto a ieri. Un’impennata di casi in più rispetto a quel rallentamento della curva di crescita al quale ci eravamo “abituati” negli ultimi tre giorni (in cui i casi positivi nuovi erano rimasti sotto quota 180 ogni 24 ore). Da capire se l’aumento sia legato anche a un aumento di tamponi.

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 1152 sono gli ospedalizzati, di cui 154 in terapia intensiva (erano 147 nella giornata di ieri, anche qui c’è un aumento improvviso). Sono curate al loro domicilio 873 persone, 123 più di ieri. I clinicamente guariti, che però restano positivi e sono al domicilio, sono 237.

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 23. Le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 280, si tratta di 26 nuovi deceduti più di ieri.

I 1152 ospedalizzati sono così suddivisi:

• Asl 1 – 182 (21 in terapia intensiva)

• Asl 2 – 163 (22 in terapia intensiva)

• San Martino – 265 (45 in terapia intensiva)

• Evangelico – 65 (8 in terapia intensiva)

• Galliera – 143 (16 in terapia intensiva)

• Asl 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 12

• Asl 3 Villa Scassi – 139 (18 in terapia intensiva)

• Asl 4 – 63 (9 in terapia intensiva)

• Asl 5 – 120 (15 in terapia intensiva)

Le persone in sorveglianza attiva sono 2272, così suddivise:

• Asl 1 – 631

• Asl 2 – 529

• Asl 3 – 325

• Asl 4 – 297

• Asl 5 – 490