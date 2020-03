Coronavirus, nel cantiere del nuovo ponte arrivano le mascherine. E in mensa si mangia a turno

Genova. Aggiornamento dei piani operativi di sicurezza, misure di protezione individuale, distribuzione di disinfettanti per le mani, obbligo di rispettare sempre la distanza di sicurezza. E ancora, pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e di tutti i luoghi comuni, riduzione del numero di persone che possono viaggiare contemporaneamente sulle navette da e per il cantiere.

Sono alcune delle norme adottate nel cantiere di ricostruzione del nuovo viadotto Polcevera, alla luce delle nuove disposizioni previste dal decreto per l’emergenza coronavirus. Alcune delle precauzioni – come la sanificazione degli spazi comuni, ad esempio, o l’autocertificazione per dichiarare di non essere stati nei territori “focolaio” nelle ultime due settimane – erano già state adottate nei giorni scorsi. Misure eccezionali che sono state messe a punto di concerto con la Asl 3 e sottoscritte da tutti i soggetti che prendono parte alla vita del cantiere: il consorzio PerGenova, il Rina e la struttura commissariale.

Tra gli accorgimenti messi in atto, anche l’intervento sui locali mensa che si trovano al campo base: oltre alla sanificazione, l’accesso limitato a turni, per evitare assembramenti, e la riorganizzazione dei posti a sedere, per rispettare le distanze di sicurezza anche durante i pasti. Le diverse misure assunte ad oggi sono in costante fase di implementazione e sottoposte a un controllo attento e continuo.