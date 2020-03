Coronavirus, marito e moglie da Cremona a Quarto senza motivo valido: denunciati

Genova. La polizia municipale ha denunciato una coppia proveniente da Cremona e fermata a Genova Quarto. Marito e moglie non hanno dato alcuna motivazione, tra quelle che autorizzano la circolazione da un Comune all’altro.

Denunciati anche i titolari di due bar, uno a Sampierdarena e uno in via Prè, perché trovati aperti dopo le 18, in violazione di quanto previsto dal decreto ministeriale per l’emergenza Coronavirus.

Inoltre, pattuglie della polizia locale avvisano con gli altoparlanti che è vietato creare assembramenti in caso di segnalazioni da parte dei cittadini che vedono capannelli.