Coronavirus, mancano i dpi: sciopero alla Site di Borzoli

Genova. Non si ferma l’ondata di proteste di lavoratori che chiedono di poter lavorare in sicurezza. Oggi 8 ore di sciopero alla Site di Borzoli, azienda metalmeccanica che si occupa di reti, infrastrutture ed impianti dove lavorano 180 persone. I lavoratori protestano per la mancanza di protezioni individuali.

Intanto, proprio questa mattina l’Azienda ha dichiarato di aver aperto la procedura di cassa integrazione secondo le indicazioni del decreto.