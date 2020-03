Coronavirus, le donazioni al San Martino raggiungono quota 2 milioni (e continua ad arrivare cibo)

Genova. Continua la travolgente gara di solidarietà per l’ospedale San Martino di Genova al centro dell’emergenza coronavirus. Sono stati fino ad oggi raccolti 1.978.631,84 euro attraverso le tante donazioni pervenute, convogliate nel progetto #Genovapersanmartino. Ultime in ordine di tempo, oggi, quelle del Pastificio Novella (50.000€) e dei Lions (15.000€).

Costa Crociere ha donato 10mila mascherine chirurgiche, 25 occhiali protettivi, 1.400 guanti, 50 tute di alta sicurezza in tyvek. Il materiale è in distribuzione. In uso intanto le nuove maschere ad alta complessità nei reparti Covid.

Il Caseificio Val d’Aveto ha donato 1.850 confezioni di yogurt, donate ai reparti destinati all’emergenza Covid. Distribuite dal team di giovani volontari che ormai da 20 giorni distribuiscono, senza sosta.