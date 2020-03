Coronavirus, “lavoro in un ristorante in centro”: multati tre giovani girovaghi

Genova. Sono stati fermati in auto da una volante mentre girovagavano per la Val Bisagno. E’ successo ieri sera in via Canevari. Protagonisti tre giovani genovesi, di età compresa tra i 19 e i 26 anni.

I tre giovani hanno consegnato agli operatori tre autocertificazioni con motivazioni non previste dal decreto, in particolare uno di loro aveva dichiarato di recarsi al lavoro presso un ristorante del centro cittadino che tuttavia è chiuso come gli altri.

Per i tre “girovaghi” è scattata la sanzione prevista dall’art. 1 comma 2 del D.L. 25/03/2020 n. 19.