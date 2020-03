Coronavirus, l’appello di Toti ai turisti: “Vi chiedo prudenza, dobbiamo fermare il contagio”

Genova. “Faccio un appello ai cittadini liguri e a coloro che ci visitano: vi chiedo un po’ di prudenza, dobbiamo fare in modo che il coronavirus circoli di meno, è vero che la maggior parte guarisce, ma sappiamo per certo che su un tot di pazienti alcuni necessitano di un ricovero in ospedale”. A dirlo durante una diretta Facebook è il presidente Giovanni Toti nella giornata in cui abbiamo raccontato la classica invasione dei vacanzieri da Piemonte e Lombardia sulle riviere liguri nonostante le raccomandazioni degli esperti e delle autorità che chiedono di non muoversi per non propagare il contagio.

“A noi fa piacere avere turisti in giro, ne ho fatto una missione del mio mandato politico. Dico a tutti: un po’ di prudenza perché il Governo si appresta a prendere misure ancora più restrittive”, spiega Toti. Nella bozza del decreto, infatti, compare anche l’estensione della zona rossa all’intera Lombardia, con divieto di ingresso e uscita dalla regione, una disposizione che potrebbe avere conseguenze pesantissime anche sui liguri.

“Anche chi di noi ha poco da aver paura perché è in buona salute sappia che è un vettore che allarga l’infezione. E magari quell’infezione arriva a uno dei nostri nonni”, continua Toti. Che poi tocca un’altra polemica di cui ci siamo occupati oggi, quella sulla movida in centro storico: “Non vi dico di chiudervi in casa, ma se evitiamo di stare tutti accalcati in un bar facciamo il bene di noi stessi, teniamo le distanze di sicurezza, basta toccarsi con un gomito, stiamo a quella distanza che gli infettivologi considerano prudente. Evitiamo rischi inutili”.