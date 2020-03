Coronavirus, la Regione distribuisce altre 20mila mascherine: “Priorità alle categorie più esposte”

Genova. La protezione civile della Regione Liguria distribuirà entro domani la prima fornitura disponibile di circa 20mila mascherine, fornite nei giorni scorsi dal dipartimento nazionale: 14mila andranno ai comuni capoluogo di provincia, in proporzione alle dimensioni, 4mila alle amministrazioni provinciali e 2mila alla Prefettura di Genova, che le girerà alle strutture operative dello Stato.

“La linea di fornitura di dispositivi di protezione individuale è attiva e funzionante– spiega l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone – e grazie ad essa possiamo distribuire un primo quantitativo di mascherine agli enti locali, che li utilizzeranno all’interno dei loro organici, secondo un principio di priorità, a partire dalle categorie più esposte. Pensiamo in particolare agli operatori di polizia locale e di protezione civile, ma anche chi in questi giorni continua a lavorare nel settore dei servizi pubblici essenziali da garantire ai cittadini”.

È per ora congelata invece la pista dell’auto-produzione di mascherine in Liguria. Negli scorsi giorni almeno tre aziende avevano inviato alla Regione campioni da testare negli ospedali, ma nessun modello si è rivelato competitivo in termini di qualità e costi. Per ora, dunque, si continua su due fronti: da una parte le scorte provenienti da Roma, dall’altra la filiera messa a punto dalla Regione con spedizionieri e operatori della logistica che fanno arrivare le mascherine direttamente dalla Cina.