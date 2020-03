Coronavirus, la ragione dello spostamento sull’autocertificazione? “Non c’è motivo”: due 22enni nei guai

Genova. Sono stati fermati fuori da un supermercato ieri pomeriggio in via Piacenza. E’ successo poco dopo le 18. via Piacenza: Protagonisti due 22enni, un genovese ed un ecuadoriano: sono lì già da un po’ ma non hanno sacchetti in mano.

I poliziotti del Commissariato San Fruttuoso hanno chiesto ai due di mostrare l’autocertificazione ma loro non l’hanno appresso. Gli agenti gliene consegnano due copie da compilare sul posto e quando le ritirano leggono le motivazioni: “Non c’è motivo” scrivono entrambi.

I due sono molto nervosi, tanto da insospettire i poliziotti che approfondiscono il controllo e li trovano in possesso di marijuana. I due ragazzi sono così stati denunciati per l’inosservanza al decreto e segnalati in via amministrativa per la detenzione dello stupefacente.