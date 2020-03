Coronavirus, la Lanterna si illumina con il tricolore “per dare coraggio all’Italia”

Genova. Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da Associazione Amici della Lanterna e PHAROS light for heritage.

Tricolore per l’Italia e per Genova

Dopo il discorso alla Nazione di ieri sera del premier Giuseppe Conte, che ha annunciato ulteriori misure per il contenimento dell’emergenza da CODIV-19, il simbolo di Genova si è illuminato con i colori della bandiera italiana: un segnale di speranza e fiducia a supporto dell’Italia e di Genova, la cui tenacia nelle avversità è stata anche recentemente sottolineata.

La Lanterna manterrà l’illuminazione tricolore anche questa sera.

Viola per la Cultura: #iorestoacasa #laculturanonsiferma #L’Italiachiamò

Il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova rafforza la sua adesione alla campagna #iorestoacasa promossa dal MIBACT per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19, illuminandosi in viola, venerdì 13, in concomitanza con “L’Italia chiamò”, maratona solidale finalizzata alla raccolta fondi per il Dipartimento Protezione Civile: con protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dell’economia, dell’innovazione, voci e volti della radio e della TV, attori, scrittori, cantanti, scienziati e tanti musei italiani, tutti uniti per raccontare al mondo come reagisce l’Italia davanti all’emergenza coronavirus, in onda venerdì 13 marzo, dalle ore 6 alle 24 su www.youtube.com/MIBACT

Coraggio e resilienza, per riscoprire il nostro patrimonio culturale e riempirsi gli occhi di bellezza.