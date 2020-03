Coronavirus, la Cgil alla Regione: “Chiusura supermercati tutta la domenica o sarà sciopero”

Genova. “Siamo sconcertati dalle dichiarazioni dell’Assessore regionale Andrea Benveduti sul commercio”. Lo afferma in una nota la Cgil dopo le dichiarazioni dell’assessore regionale Andrea Benveduti, favorevoli a una chiusura solo di mezza giornata dei supermercati la domenica

Nella settimana scorsa Cgil Cisl Uil hanno posto con forza il tema delle chiusure domenicali di supermercati e ipermercati e della riduzione dell’orario di lavoro – scrive il sindacato in una nota – Alle sollecitazioni sindacali il Presidente Toti non ha ritenuto di dover rispondere anche se, in altre regioni di centro destra, Veneto e Friuli tra le altre, hanno adottato ordinanze di chiusura domenicale. In Liguria solo Coop ha raccolto il nostro appello e per questo con Fisascat Cisl e Uiltucs Uil abbiamo scioperato insieme domenica scorsa a La Spezia. Abbiamo chiesto a Cisl e Uil di categoria di estendere lo sciopero a tutta la Liguria, ma ci è stato detto di no e francamente non comprendiamo cosa sia successo nel frattempo”

“Siamo molto preoccupati dall’iniziativa della Regione Liguria perché non vorremmo che dopo il suo intervento, non solo si continuasse a lavorare la domenica, ma che si volesse spingere a far lavorare anche quelle strutture che con sensibilità avevano deciso di chiudere. Se davvero l’Assessore vuole rendersi utile può suggerire al Presidente Toti una ordinanza coerente con le richieste del sindacato. Sino a quel momento la Cgil confermerà lo sciopero, anche da sola, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.