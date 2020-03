Coronavirus, in sette giorni oltre 4 mila controlli a Genova: denunce in calo, aumenta chi dà falsa identità

Genova. Sono state 4.194 le persone controllate da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, nella provincia di Genova quanto al rispetto del decreto “io resto a casa”. E’ l’ultimo monitoraggio effettuato dalla prefettura sull’attività di lunedì 16 marzo.

I denunciati per inottemperanza delle disposizioni dell’autorità sono 131, in leggero calo rispetto al giorno precedente. Sono invece undici i denunciati per false dichiarazioni sull’identità: persone che hanno dato un nome e cognome falso, una data di nascita o il luogo di residenza errati.

Per quanto riguarda i negozi sono stati 1.601 quelli controllati e quattro quelli denunciati per inottemperanza al Dpcm.