Genova. E’ arrivata poco prima delle 8, come da programma, è sarà l’ultima nave da crociera a entrare nel porto di Genova prima dello stop alla navigazione che interesserà tutte le compagnie: ecco Costa Pacifica.

La nave non porta con sé, almeno stando alle informazioni delle autorità, alcun caso di possibile contagio da Coronavirus. “Non ci risultano casi positivi a bordo – ha spiegato l’assessore regionale alla protezione civile, Giacomo Giampedrone – e quindi non abbiamo alcuna preoccupazione. L’Usmaf, cioè la sanità marittima, salirà a bordo per fare tutti i controlli e quando verrà data la libera pratica i passeggeri potranno sbarcare”.

Foto 3 di 3





A bordo ci sono 2.300 passeggeri, tra cui molti stranieri che non sono potuti scendere a Marsiglia a causa delle disposizioni delle autorità francesi che hanno concesso lo sbarco solo ai connazionali. “Per tutte le persone a bordo abbiamo già studiato percorsi protetti per il rientro”, fanno sapere fonti della compagnia. Nessuno, quindi, si fermerà a Genova.

Allo sbarco sarà controllata la temperatura corporea dei passeggeri e tutti gli operatori, quelli della compagnia e quelli di Stazioni Marittime, indosseranno mascherine per limitare al massimo le possibilità di contagio.