Coronavirus, in Liguria cinque morti in un solo giorno: il bilancio sale a 15 vittime

Genova. Cinque morti per coronavirus in un solo giorno in Liguria.

Due sono segnalati dalla direzione sanitaria dell’ospedale policlinico San Martino: il primo di un paziente di 70 anni nato e residente a Genova e il secondo di una paziente di 66 anni nata in Calabria ma residente a Genova. Entrambi erano ricoverati nel reparto di rianimazione. Per entrambi i casi il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

All’ospedale Galliera sono deceduti un uomo di 88 anni genovese, con comorbità, ricoverato il 9 marzo, proveniente da Villa Scassi, e un uomo di 64 anni, residente in Asl4, proveniente dal pronto soccorso di Lavagna in data 12 marzo, morto oggi per insufficienza respiratoria.

Inoltre un paziente di 87 anni, ricoverato dal 7 marzo nel reparto di malattie infettive all’ospedale di Sanremo, è deceduto questa notte. L’uomo, residente a Pontedassio, era risultato positivo al Covid-19 e presentava un quadro clinico caratterizzato da importanti patologie pregresse. Il 7 marzo, il paziente era stato trasportato con ambulanza al pronto soccorso di Imperia per poi essere trasferito nel reparto di malattie infettive.

Ieri era stata registrata la decima vittima, un’anziana genovese di 91 anni, affetta da diverse patologie. Era ricoverata presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale genovese per infezione da coronavirus.