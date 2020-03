Coronavirus, in Liguria scuole aperte soltanto da mercoledì

Genova. Le scuole in tutta la Liguria riapriranno solo da mercoledì 4 marzo per lasciare il tempo agli istituti di dotarsi di tutti gli strumenti di prevenzione previsti dalle norme. Lo comunica la Regione Liguria nell’ambito delle misure di sicurezza decise per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Maggiori dettagli arriveranno nel corso del punto stampa delle 18e30 in Regione, tenendo conto che ancora non è stato definito il sistema di misure che riguarderanno invece la provincia di Savona, dove si trova il cluster di contagio più significativo (Alassio e Laigueglia).

La settimana scorsa in tutta la Liguria le scuole avevano sospeso l’attività didattica per via dell’ordinanza di Regione Liguria. Nei giorni scorsi le istituzioni, seguendo sia gli impulsi della task force di Alisa, l’agenzia sanitaria regionale, sia le linee del governo e del comitato di cui fa parte l’Istituto superiore di Sanità, avevano meditato e scelto di tornare gradatamente alla normalità.

Sembrava che, Savona a parte, le scuole avrebbero potuto riaprire già domani, lunedì 2 marzo, ma così non sarà. Non tutti gli istituti, infatti, avrebbero potuto mettere in atto gli interventi di sanificazione necessari come misura di prevenzione. Questo nonostante le scuole fossero comunque aperte al personale docente e non docente anche per organizzare eventuali pulizie profonde.

Maggiori aggiornamenti sulla questione e sulle altre misure in vista, per la prossima settimana – ancora da sviscerare anche la questione del match di serie A di calcio Sampdoria Verona – durante il punto stampa delle 18e30 in Regione che sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook di Genova24.