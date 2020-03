Coronavirus, in Liguria 936 contagiati e 100 morti dall’inizio dell’emergenza: oltre 150 positivi in più in un solo giorno

Genova. Non si ferma la curva di crescita dei contagiati da Coronavirus in Liguria. Secondo il bollettino di oggi di Alisa – Regione Liguria sono 963 le persone positive, 154 più di ieri, il maggiore incremento mai registrato dall’inizio dell’emergenza. Tra le persone positive sono comprese gli ospedalizzati, le persone al domicilio e i clinicamente guariti.

Dei 963 positivi 603 sono ospedalizzati, di cui 113 in terapia intensiva (13 più di ieri). Questa la suddivisione degli ospedalizzati per azienda sanitaria:

Asl 1 – 87 (11 terapia intensiva)

Asl 2 – 87 (12 terapia intensiva)

Asl 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 2

Asl 3 Villa Scassi – 58 (10 in terapia intensiva)

Asl 3 Micone di sestri ponente – 1

Asl 4 – 24 (9 terapia intensiva)

Asl 5 – 56 (14 terapia intensiva)

San Martino – 121 (33 terapia intensiva)

Galliera – 117 (16 terapia intensiva)

Evangelico – 50(8 terapia intensiva)

Sono in cura presso il proprio domicilio 278 persone (22 in meno di ieri), sono clinicamente guariti (ma restano positivi e sono a casa) 82 pazienti. Tre pazienti risultano guariti definitivamente, con due test consecutivi negativi.

Le sorveglianze attive, ovvero le persone che non sono necessariamente positive ma sono a rischio contagio e quindi isolate a casa, sono 1921 di cui Asl 1 – 327; Asl 2 – 275; Asl 3 – 405; Asl 4 – 485; Asl 5 – 429.

I deceduti secondo il conteggio della Regione Liguria, che corrisponde ai dati certificati e inviati al ministero della Salute sono 91 – 18 più di ieri – ma in base ai bollettini in tempo reale in arrivo dalle asl e dagli ospedali i morti sono già 100.