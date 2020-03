Coronavirus, in giro in gruppo deridono i poliziotti: “Tutti insieme ce la faremo”: 3 denunce

Genova. Tre cittadini marocchini di 24, 22 e 20 anni sono stati fermati ieri sera in piazza Montano a Sampierdarena dopo che si erano salutati calorosamente senza rispettare le distanze di sicurezza alla fermata del bus.

Alla domanda dei poliziotti su cosa facessero in giro non hanno fornito giustificazioni e durante la stesura degli atti hanno continuato a contestare la denuncia.

Addirittura uno di loro con fare irrisorio uno di loro ha detto agli agenti: “Tutti insieme ce la faremo”, deridendo ogni misura messa in atto per far fronte all’emergenza sanitaria e senza curarsi delle conseguenze dei loro comportamenti. I tre sono stati denunciati.