Coronavirus, in giro in bicicletta per “disobbedienza civile”: anziana denunciata

Genova. E’ stata notata in via Gianelli a Quinto che stava girando da un tot in bicicletta.

E’ successo ieri mattina. Protagonista una signora anziana. Quando i poliziotti hanno deciso di fermarla la donna, con svariati precedenti di polizia, ha dichiarato di essere in giro per “disobbedienza civile” e di fregarsene del decreto emesso dal Governo.

Per l’anziana indisciplinata è scattata la denuncia.