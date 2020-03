Coronavirus, impennata del contagio in Liguria: 185 casi positivi, superata quota mille isolati

Genova. Sono 185 i casi positivi di coronavirus in Liguria, 53 in più rispetto a ieri. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 108 mentre 77 sono in isolamento al proprio domicilio. Lo evidenzia il bollettino medico diffuso dalla Regione.

Non aumenta invece il bilancio delle vittime, che restano nove come ieri.

Al San Martino le persone ricoverate sono 31 di cui 12 in terapia intensiva, altri 10 sono all’Evangelico (di cui 7 in terapia intensiva e 3 nel reparto allestito appositamente per i casi di Covid-19) e 9 al Galliera (di cui 3 in terapia intensiva).

Le persone in isolamento sono 161 in più rispetto a ieri. La provincia di Genova, con un totale di 342 soggetti in sorveglianza medica attiva, ha superato il Savonese (288) e l’Imperiese (214) oltre allo Spezzino (221).