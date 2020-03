Coronavirus, il terminal Psa riapre ma per i camionisti in attesa è caos assembramento

Genova. Ha riaperto intorno a mezzogiorno come previsto il terminal Psa-Vte di Pra’ dopo le operazioni di sanificazione chieste e ottenute dai lavoratori, ma la riapertura sta provocando una situazione allarmante dal punto vista del rischio contagio.

I 500 autisti dei tir fermi dai ieri sono ora in coda al varco merci del terminal, dove si fa il biglietto per entrare nello spazio portuale. Nessuna distanza di sicurezza viene fatta rispettare e così in centinaia di trovano in fila ammassati in barba a ogni regola.

“Questa situazione – denuncia l’rsu del porto – deriva da una cattiva gestione del terminal, per questo abbiamo chiamato immediatamente la Asl per una verifica”.