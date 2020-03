Coronavirus, il Psa-Vte di Pra’ ripartirà alle 12. Rallentamenti anche negli altri terminal per la sanificazione

Genova. Una mattinata difficile quella di oggi per il porto di Genova. Il terminal Psa-Vte di Pra’ è ancora fermo in attesa del completamento dell’igienificazione degli spazi e dei mezzi, con file di camion in attesa da ieri pomeriggio per lo scarico/carico merci.

La certificazione sanitaria dovrebbe arrivare a breve quindi il terminal dovrebbe riaprire alle 12, ma solo per consentire lo scarico dei camion. “Non si opererà sulle navi per ora – spiega Enrico Poggi, Filt Cgil – perché nel frattempo le autorità competenti devono chiarirci quali misure e dispositivi dobbiamo adottare ad ogni cambio turno per salire sui mezzi”.

Nel frattempo, dopo la decisione di di ieri dell’rsu del Psa di fermare le attività in attesa della sanificazione, altri terminal da San Giorgio a Spinelli, da Messina a Gnv sono al momento fortemente rallentati perché diverse altre rsu hanno chiesto di procedere alla sanificazione pur senza chiudere i terminal.

“La situazione è complessa – commenta Poggi – e credo che anche alla luce del Dpcm di ieri sera occorrerà capire quali sono le attività essenziali del porto e in questa fase, per evitare il blocco totale, dovremo limitarci a quelle”. Come dire, se è indispensabile lo sbarco di container carichi di mascherine, respiratori e generi alimentari, certi prodotti superflui, tanto più con tutti i negozi chiusi, possono attendere.

“Io credo che dovremo andare a vedere quali sono i servizi essenziali per manterene anche in base alle indicazioni del dpcm” non le scarpe