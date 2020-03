Coronavirus, il paziente 0 della Liguria verso guarigione. Pronti nuovi 20 letti in terapia intensiva

Genova. La Paziente zeo della Liguria, ricoverata al San Martino di Geova, domani sarà sottoposta a nuovo test in previsione della potenziale dimissione.

Queste le buone notizie che arrivano dal policlinico genovese per la paziente 79enne di Castiglione D’Adda, la prima positiva al contagio per la nostra regione.

Sono 17 i ricoverati in Malattie Infettive, 8 invece in Rianimazione. In giornata i letti di Terapia Intensiva dedicati a Covid-19 passano da 8 a 28, con l’apertura di altri 20, all’M3 Monoblocco. La direzione del San Martino comunica che 25 posti letto sono stati dedicati alla chirurgia elettiva non rinviabile (oncologici, cardio chirurgia, chirurgia vascolare e urgenze): 15 al 4º piano del Monoblocco, 10 al 6º piano sempre del Monoblocco.

A Galliera sono invece 8 i pazienti ricoverati per coronavirus, 5 nel reparto di malattie infettive e 3 in rianimazione.