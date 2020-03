Coronavirus, il grido d’aiuto della Croce Bianca Genovese: “Mancano dispositivi di protezione, aiutateci”

Genova. In piena emergenza coronavirus si alza la richiesta d’aiuto dei volontari della Croce Bianca Genovese, una delle pubbliche assistenze che garantisce il trasporto dei pazienti con sospetto contagio per tutto il territorio metropolitano mettendo a disposizione della cittadinanza 24 ore su 24 due ambulanze opportunamente attrezzate con personale formato ed equipaggiato tramite tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dal protocollo.

I volontari denunciano carenza di mascherine e dispositivi di protezione e chiedono l’aiuto della cittadinanza per sostenere i costi elevati: “Le richieste di intervento per casi sospetti sono in aumento – ci comunicano i volontari – abbiamo pertanto deciso di appoggiare una raccolta fondi lanciata da una privata cittadina tramite la piattaforma GoFundMe, evitando di crearne di ulteriori per non generare confusione. Chiediamo l’aiuto di tutta la cittadinanza per consentirci di proseguire a garantire le migliori condizioni di sicurezza.”.

La raccolta fondi è accessibile al link bit.ly/contributi-cbg. Per chi preferisse inviare un contributo tramite bonifico, le coordinate sono le seguenti: IBAN IT92O0311101402000000022436 (UBI Banca, BIC: BLOPIT22), causale “Donazione per DPI”. Si ricorda che le donazioni verso Organizzazioni di Volontariato (ex ONLUS) consentono una detrazione fino al 35% nella dichiarazione dei redditi.