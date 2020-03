Coronavirus, il free wifi del Comune di Genova diventa più facile e illimitato

Genova. In questo periodo di difficoltà per tutta la cittadinanza il Comune di Genova, al fine di garantire un servizio migliore, ha deciso di rimuovere il limite di traffico giornaliero di 300 MB imposto ad ogni utente registrato al servizio di wifi gratuito FreeWiFiGenova. Da oggi è possibile navigare liberamente senza limiti né di orario né di traffico da tutti gli hotspot del Comune di Genova.

Si ricorda che sulla rete FreeWiFiGenova è attiva la modalità d’accesso “passwordless”: una volta autenticati, il sistema permetterà l’accesso a internet senza bisogno di inserire ogni volta la propria password.

La rete Wi-Fi e quella dell’ospedale Galliera fanno parte di una federazione internazionale che permette di navigare in tutte le reti appartenenti a tale consorzio senza bisogno di nuova registrazione.

“Si tratta di una novità molto importante frutto di una stretta collaborazione indirizzata soprattutto ai degenti che vogliono restare in contatto con i propri cari – ha dichiarato il vicesindaco Stefano Balleari -. Un piccolo ma utile servizio in più per affrontare questi giorni d’emergenza sanitaria all’interno di uno dei più importanti ospedali della città, dove il personale sanitario sta svolgendo un lavoro encomiabile e a loro va il nostro ringraziamento”.