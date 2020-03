Coronavirus, il Diccap: “Subito i tamponi per gli agenti della polizia locale”

Genova. E’ iniziato da qualche giorno da parte di Alisa il controllo sugli operatori della sanità e, a cascata, di tutte le altre categorie lavorative che, poiché a contatto con il pubblico, sono considerate a rischio.

Il sindacato Diccap, presente nella polizia locale genovese, ha scritto una lettera all’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Sonia Viale, per chiedere che i test sugli agenti possano iniziare quanto prima.

“Egregia assessora,

Come da Lei dichiarato, il controllo della popolazione attraverso i tamponi è necessario per

garantire la sicurezza di tutti.

Giustamente i controlli sono iniziati con delle priorità, medici e infermieri che

quotidianamente sono in prima linea a lottare contro questa pandemia, e proseguiranno a

tappeto su tutta la popolazione.

Per questo motivo crediamo doveroso attenzionarla sul ruolo della polizia locale che ci

pregiamo di rappresentare e sulla necessità per gli operatori di sentire vicine le istituzioni.

Sappiamo perfettamente che lei e tutta la l’amministrazione regionale conosce e apprezza il

lavoro svolto quotidianamente dalla polizia locale ed è per questo che, in questo momento, è

importante un suo riscontro che confermi questa vicinanza.

Il controllo attraverso i tamponi non rende immuni gli pperatori ma aumenterebbe quella

sensazione di sicurezza che è fondamentale per poter lavorare con maggiore serenità”