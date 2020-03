Coronavirus, il consiglio comunale di Genova riprende ma in videoconferenza

Genova. Niente aula rossa, niente gonfaloni, niente “pizze”, ma divani, scrivanie, tavoli da cucina, librerie sullo sfondo. Riprendono in maniera digitale – in videoconferenza – le sedute del consiglio comunale di Genova. Domani, martedì 24 marzo, alle 15e30 i lavori si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure di sicurezza.

“I consiglieri comunali potranno partecipare e votare collegati da casa – spiega il presidente del consiglio Alessio Piana – tutto avviene in assoluta sicurezza grazie alle apparecchiature tecnologiche di cui il Comune dispone, ringrazio il personale della segreteria generale e degli organi istituzionali, i tecnici della direzione sistemi informativi, dell’area tecnologica e innovazione del Comune di Genova e di Liguria Digitale per il loro impegno, che ha permesso di poter dare continuità all’attività istituzionale”.

La seduta potrà essere seguita dai cittadini in diretta Facebook sulla pagina Comune di Genova – Genoa Municipality mentre alla fine dei lavori la registrazione sarà caricata sul sito dell’ente. Il consiglio comunale sarà preceduto dai lavori della commissione bilancio su due delibere, “acconto Tari per utenze non domestiche” e “differimento imposta di soggiorno” che saranno poi all’ordine del giorno del successivo consiglio comunale.