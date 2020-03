Coronavirus, idranti della polizia per igenizzare le strade di Genova, ok di Bucci

Genova. Gli idranti della polizia utilizzati per pulire e sanificare le strade della città: dopo Milano e Napoli, anche Genova potrebbe vedere utilizzati i mezzi del reparto mobile per la lotta contro il virus.

La notizia arriva dal sindacato autonomi di polizia, che ha chiesto a questore e dirigente di valutare la possibilità di poter effettuare una pulizia e disinfezione delle strade cittadine con gli idranti in dotazione al VI Reparto Mobile.

“Si sottolinea come tale operazione ha già riscontrato apprezzamento a Milano e a Napoli. Il Questore ha immediatamente recepito la nostra richiesta ed ha subito interpellato il Sindaco Bucci il quale, ovviamente, ha apprezzato l’iniziativa ed ha dato subito l’ok”, scrive il Sap in una nota stampa.

La sanificazione delle strade, già effettuata in molte città del mondo, dalla Cina a Chiavari, è pratica discussa in ambiente medico sanitario, la cui necessità secondo alcuni (tra cui anche il governatore Toti, come più volte detto in conferenza stampa) non sarebbe verificata, ma da considerare come uno scrupolo in più.

Certo, negli anni scorso gli stessi sindacati di polizia avevano fatto richiesta per utilizzare sugli stessi mezzi oggi in questione liquidi urticanti in caso di necessità di ordine pubblico da lanciare su una eventuale folla, ma oggi contro il nemico invisibile del virus tutto è concesso.