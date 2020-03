Coronavirus, i sindacati: “Nei supermercati turni massacranti, alleggerirli a partire dalla domenica”

Genova. I sindacati del commercio della Liguria hanno chiesto all’assessore regionale alle attività produttive Andrea Benveduti di intervenire per misure di sicurezza e per l’alleggerimento dei turni a partire dalla domenica. “Il tempo è scaduto, serve responsabilità. Nei giorni scorsi abbiamo chiesto all’assessore Benveduti – scrivono Cisl e Uil – di intervenire per la sicurezza dei lavoratori dei supermercati che sono sottoposti a turni massacranti e sono in numero sempre più esiguo per poter continuare a garantire il servizio che stanno svolgendo a favore della collettività in questo particolare momento di difficoltà”.

“Abbiamo chiesto di alleggerire i turni estenuanti a cominciare dalle prestazioni domenicali – proseguono le sigle Fisascat e Uiltucs -. Per questo serve un atto immediato dell’assessorato perché le varie aziende della grande distribuzione adottino una linea comune su tutto il territorio regionale”.

“Serve senso di responsabilità anche da parte di tutte le aziende della grande distribuzione organizzata. Lo chiedono tutti quelli che lavorano in prima linea, anche per la tutela dei consumatori che devono poter fare la spesa e devono poterlo fare in sicurezza, nel pieno rispetto delle norme anti contagio. Ci auguriamo davvero che possa esserci una risposta. Il tempo è scaduto! Non si può giocare con la salute di chi lavora e con quella dei consumatori. Serve responsabilità, e per questo la Cisl e la Uil continueranno nella verifica quotidiana di orari e protocollo di sicurezza”.