Coronavirus, i sindacati all’attacco: “Rafforzare misure di sicurezza per i lavoratori”

Genova. Sicurezza sul lavoro ai tempi del Coronavirus. I sindacati di categoria, in un documento congiunto, hanno richiesta di nuove misure per permettere ai lavoratori di esercizi commerciali e pubblici di lavorare in sicurezza.

Tra le misure richieste quella di contingentare e regolare l’affluenza dei clienti, l’adozione di azioni volte al contingentamento degli accessi ai locali aziendali per evitare inutili assembramenti; la debita e frequente areazione dei locali; dotare di appositi cartelli dove venga ricordato alla clientela il comportamento da adottare; dotare di mascherine tutti i lavoratori che ne ritengano opportuno l’uso, obbligo all’uso dei guanti monouso; fornire le postazioni di lavoro di dispenser con gel sanificante; incrementare le sanificazioni dei luoghi di lavoro a cura di personale preposto munito di appositi DPI e strumentazione adeguata; aumentare il presidio alle barriere casse e nelle postazioni di lavoro per agevolare lo smaltimento della clientela così da non creare code e assembramenti; predisporre, in prossimità delle casse e nei luoghi di lavoro dove presente il passaggio di clientela e\o di utenza, dei segnali in terra che determino la distanza minima di un metro tra un cliente e il successivo; aggiornare il documento di valutazione dei rischi sull’agente a rischio COVT-19, convocando all’uopo la riunione periodica di sicurezza;

“In questa delicata fase e in assenza di incertezze sul quadro epidemiologico – conclude la nota – riteniamo necessario il coordinamento di ogni iniziativa con l’applicazione di azioni responsabili, attraverso misure volte a non creare problemi alle attività aziendali ma dando la possibilità ai dipendenti di tutelare la propria salute nell’intento di fermare, come meglio possibile, la diffusione del virus”.