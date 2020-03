Coronavirus, i malati salgono a 101: 17 in terapia intensiva e 9 decessi

Genova. Continua a crescere il numero dei contagiati dal virus Covid-19 nella nostra regione, come previsto dal calcolo della curva di contagio prevista nei giorni scorsi dal comitato tecnico-scientifico di Regione Liguria.

In tutto il territorio regionale sono 101 i positivi al coronavirus (cioè 30 in più rispetto a ieri) dei quali 75 sono ospedalizzati. Tra questi 17 sono in terapia intensiva (quindi 6 in più rispetto a ieri) mentre il numero dei decessi è salito a 9, con un morto all’evangelico di Voltri e uno a Imperia.

I 75 ospedalizzati sono suddivisi in 11 unità presso l’Asl1 di Imperia, 21 nell’Asl2 savonese, 21 presso il San Martino, 2 all’Evangelico e 7 al Galliera di Genova mentre 13 sono i casi seguiti presso Asl5 di La Spezia. Sono invece 26 i malati che stanno seguendo la terapia a domicilio. Ma sale anche il numero dei dimessi, che ad oggi sono 8.

“La curva del virus sta seguendo quella delle previsioni del comitato tecnico-scientifico – ha detto il governatore Giovanni Toti – Stiamo cercando di schiacciare l’onda dell’epidemia e la cosa sta abbastanza riuscendo. Ma molto dipende dai comportamenti individuali delle persone e da quanto ci aiutano. Noi abbiamo già predisposto l’espansione del nostro sistema sanitario per garantire a tutti la terapia più adeguata, specie per i casi più gravi. Contiamo entro fine settimana di portare a 76 i letti di terapia intensiva per i casi più gravi. E stiamo predisponendo un piano per la media intensità di cura con ulteriori posti aggiuntivi”.