Coronavirus, gli operatori sociali a Bucci: “Anche a noi servono mascherine per svolgere servizi essenziali”

Genova. Una lettera aperta indirizzata al sindaco di Genova Marco Bucci in cui si chiede che parte delle 200 mila mascherine in arrivo dalla Cina al Comune di Genova siano distribuite agli operatori sociali e socio-assistenzali che si occupano di assistenze, anziani, disabili e lavorano in costante rischio di contagio. A scriverla il forum del terzo settore.

In dettaglio le mascherine, di tipologia FFP2 (dotate di filtro e promosse e consigliate dall’Organizzazione mondiale della Sanità), saranno destinate – così spiega una nota di Tursi – a tutti i suoi dipendenti che non possono usufruire del telelavoro nello svolgere i loro servizi essenziali. Le mascherine andranno sia ai dipendenti diretti sia agli operatori delle partecipate, in particolare a chi lavora nei trasporti, nella raccolta rifiuti, nella polizia locale e nella protezione civile, oltre che ai volontari impegnati in molti servizi, tra i quali la consegna della spesa a domicilio.

Per questo la richiesta di non escludere gli operatori sociali.

Di seguito il testo della lettera: