Coronavirus: già donati oltre 2 milioni di euro per il San Martino, ma attenzione alle raccolte truffa

Genova. Ha raggiunto in pohe settimane una cifra ragguardevole la raccolta fondi ufficiale del Policlinico #GenovaPerSanMartino, di cui fanno parte quelle del Nerviese, della tifoseria organizzata del Genoa, di Stelle nello Sport e dei dipendenti della U.O. di Dermatologia (tutte certificate dalla Direzione Scientifica).

In totale le varie raccolte hanno raggiunto 2.171.654,77 euro.

La direzione dell’ospedale invece invita i cittadini a diffidare di una raccolta fondi, che concentrerebbe gli sforzi sull’indirizzo coronavirusraccoltafondigenova@gmail.com e che è stata ampiamente condivisa in rete: non è una raccolta certificata e non ha coinvolto nessun professionista dell’ospedale. Per questo la direzione del Policlinico è in procinto di segnalarla alla Polizia Postale.