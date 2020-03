Coronavirus, Gabbiadini positivo al tampone: Sampdoria verso isolamento

Genova. Il giocatore della Sampdoria Manolo Gabbiadini è risultato positivo al test eseguito con tampone per il Covid-19.

Lo comunica la società U.C. Sampdoria in una breve nota stampa dove assicura che l’attaccante sta bene “con qualche linea di febbre”, e che si stanno prendendo tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza squadra e staff. Tra le ipotesi potrebbe esserci quella di una quarantena di tutto il personale della società.

La notizia segue quella arrivata nelle ore scorse riguardo il contagio di un giocatore della Juventus, il difensore Daniele Rugani, il primo caso per il calcio della massima serie, e che ha obbligato a nuovi controlli per tutto il settore.