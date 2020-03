Coronavirus, fuori di casa per rubare champagne: due giovani denunciati

Genova. Ieri pomeriggio in piazza Montano a Sampierdarena la polizia ha denunciato due cittadini rumeni di 22 e 24 anni per furto e per inosservanza del decreto DPCM 9 marzo 2020 anti Coronavirus.

Tutto ha inizio il 14 marzo quando i due giovani rubano, all’interno di un’enoteca di via Sestri due bottiglie di champagne del valore di 609 euro. Il titolare, in sede di denuncia, ha consegnato però le registrazioni della videosorveglianza dove erano ben visibili i volti dei ladri.

Grazie alla diffusione delle immagini da parte degli uomini del Commissariato Sestri-Ponente a tutte le volanti, ieri pomeriggio, in piazza Montano, i due giovani, in compagnia di altri due connazionali di 21 e 23 anni, sono stati riconosciuti da una pattuglia del Commissariato di Cornigliano come gli autori del furto.

I quattro giovani, gravati di numero precedenti, sono stati denunciati dagli uomini di Sestri Ponente per inosservanza al decreto mentre i due ladruncoli sono stati anche denunciati per furto in concorso.