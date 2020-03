Coronavirus, fermato in passeggiata: “Nervi fa parte di Genova”. Denunciato 76enne

Genova. Se ne andava a passeggio sulla passeggiata Anita Garibaldi nel bel sole di ieri pomeriggio.

Protagonista un anziano di 76 anni che abita in centro storico e che, fermato dai poliziotti, ha detto che “Nervi fa parte Genova” ed era quindi convinto di non incorrere in alcun divieto.

“Ho diritto di starci” ha detto, ma non è così vista la circolare della Procura che vieta di spostarsi dal proprio quartiere/municipio se non per motivi di lavoro o assistenza. Il nonno-passeggiatore è stato denunciato.