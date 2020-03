Coronavirus, fermato dalla polizia locale per un controllo aggredisce gli agenti: arrestato

Genova. Stamattina, poco dopo le 10, gli agenti del I distretto Territoriale, nell’ambito dei controlli per il rispetto delle misure di salute pubblica, hanno fermato in piazza dei Cappuccini un cittadino italiano.

L’uomo, alla richiesta di esibire i documenti e interpellato circa la motivazione della sua presenza in zona, ha prima rifiutato di fornire le generalità e ha inveito contro il personale della Polizia Locale che ha poi anche cercando di colpire ripetutamente, non riuscendo però a far andare a segno i suoi colpi.

L’uomo è stato arrestato e condotto negli uffici del Corpo in Piazza Ortiz.