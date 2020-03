Coronavirus, famiglia di Mele diffonde su pagina Facebook del Comune il nome del contagiato

Mele. Un grande gesto di senso civico quello dei famigliari di un uomo di Mele risultato positivo al coronavirus.

Sulla pagina Facebook del Comune era stata diffusa la notizia di un tampone risultato positivo, ma per ovvie ragioni di privacy l’ente si era limitato a comunicare che la persona sta in uno dei primi palazzi di via Vigne salendo dalla Statale SS 456 Turchino.

Le proteste di diversi abitanti, desiderosi di capire se avessero avuto contatti con il contagiato, sono state spente dalla nuora del malato, che tra i commenti ha comunicato il nome della persona in modo da rendere più facile la gestione delle procedure. Un gesto di grande responsabilità mettendo da parte la riservatezza per il bene comune.

Dopo aver avuto l’autorizzazione, anche il Comune di Mele ha di conseguenza aggiornato il post con il nome della persona.