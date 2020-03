Coronavirus, ecco cosa sarà chiuso e cosa rimarrà aperto al Porto Antico di Genova

Genova. Aperti l’Acquario e il Bigo, chiusi i Magazzini del Cotone e la pista di pattinaggio. Anche il Porto Antico di Genova deve adeguarsi alle disposizioni del decreto del Governo sull’emergenza coronavirus.

Sono aperti dunque l’Acquario, il Bigo e la Biosfera con tutti i relativi servizi, ma anche il Galata Museo del Mare, la palestra Raider Crossfit, il The Space Cinema (qui abbiamo parlato delle nuove norme valide per le sale), il museo del Genoa, la biblioteca De Amicis (ma saranno annullati eventi, laboratori e attività extra) e la ruota panoramica. Nessuno stop ai battelli turistici e nemmeno al NaveBus (condizioni meteo permettendo, com’è noto).

Resteranno chiusi invece la maggior parte degli spazi al coperto: il centro congressi, la Città dei bambini e dei ragazzi, il Genoa Port Center e lo Spazio Ponte allestito all’ex museo Luzzati. Chiusa anche la pista di pattinaggio sotto il tendone delle feste.

Per quanto riguarda le aree del quartiere fieristico è chiuso il padiglione Blu, restano attive le marine per il diporto nautico. Tutte le attività di ristorazione e shopping si sono adeguate alle disposizioni sanitarie del momento e sono, come sempre, aperte al pubblico.

Gli uffici del Porto Antico sono impegnati in un capillare lavoro di ricollocamento e di riprogettazione, ove possibile, di tutti i congressi, gli eventi e le manifestazioni temporaneamente annullate. Le nuove date saranno pubblicate appena disponibili.