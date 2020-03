Coronavirus, è ufficiale: scuole chiuse in tutta la Liguria fino a domenica 8 marzo

Genova. È ufficiale: resteranno chiuse fino a domenica 8 marzo le scuole di ogni ordine e grado della Liguria e i corsi di istruzione e formazione professionale.

Lo ha deciso il presidente dlela Regione Giovanni Toti, dopo la riunione che si è tenuta oggi nella sede di Regione Liguria tra l’assessore alla scuola e formazione Ilaria Cavo, la direzione dell’ufficio scolastico regionale della Liguria e rappresentanti di Anci e della formazione professionale.

Ulteriori dettagli e spiegazioni saranno forniti nel punto stampa convocato per le 18 dal presidente Toti nella sala trasparenza della Liguria in piazza De Ferrari, che sarà trasmesso come sempre in diretta Facebook sulle pagine di Genova24 e IVG.

Ad anticipare il possibile prolungamento dello stop alle lezioni era stato lo stesso governatore durante il consiglio regionale: “Da una prima ricognizione la giunta sarebbe orientata a proseguire il fermo didattico fino a domenica per aprire lunedì. Penso sia la decisione più giusta da prendere, pur dicendo a tutti che a scuola prima o poi si dovrà tornare, e ci tornerà ben prima che questa epidemia venga sconfitta”.

La riapertura al pubblico, fatta eccezione per il Savonese che è “zona gialla”, era prevista per mercoledì per dare modo agli istituti di adeguarsi alle direttive del ministero. Ma oltre al problema delle scuole che non riescono a trovare i disinfettanti per le mani, a preoccupare la Regione sono soprattutto i movimenti degli studenti sul territorio.

“Occorre dare segnali chiari alle famiglie – aveva aggiunto il presidente ligure – non è pericoloso tornare a scuola ma se per qualche giorno ancora riduciamo gli spostamenti sarà più facile per i nostri epidemiologi tracciare i pazienti zero sul nostro territorio. Prima ci si muove e meglio è”.