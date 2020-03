Genova. Oltre mille esemplari in 10 giorni, tutti cuciti a mano e distribuiti gratuitamente a tutti i cittadini di passaggio per San Martino. Questo il grande gesto di solidarietà del laboratorio sartoriale “L’Altrodesign” di San Martino, che da giorni è al lavoro per fabbricare più esemplari possibili di mascherine.

Queste sono di stoffa, e come riportato dalle stesse sarte, non sono un presidio medico certificato, ma possono servire per proteggere in qualche modo gli altri da eventuali colpi di tosse, starnuti: “Consigliamo di lavarle e stirarle ogni giorno, non sono presidi sanitari riconosciuti, ma meglio che niente”.

E soprattutto sono gratis, e per tutti: le mascherine, cucite “dando fondo ai magazzini del negozio”, si possono trovare presso l’edicola e il tabaccaio di via Lagustena: “Invitiamo tutti a prenderle con coscienza tanto sono riutilizzabili a tempo indeterminato e noi, finché ne avrete bisogno e saremo in grado di trovare elastico da acquistare, continueremo a farne”.

Questa è la determinazione di Anna e Caterina, le due sarte che notte e giorno stanno lavorando per alleggerire il carico di questa grande emergenza perché “insieme ce la faremo”.