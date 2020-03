Coronavirus, è morto Paolo Micai: giornalista genovese e operatore tv

Genova. E’ morto Paolo Micai, giornalista e teleoperatore genovese, stroncato dal Coronavirus. Sessantanni compiuti a dicembre, era stato ricoverato una settimana fa all’ospedale San Martino di Genova.

Stimato e apprezzato da tutti i colleghi, nell’ultimo mese aveva raccontato in prima linea il dramma del Covid-19 accompagnando con le sue immagini i racconti dei giornalisti dalle città e dai paesi più colpiti dalla pandemia.

Micai aveva iniziato a 17 anni a Telegenova come apprendista. Nel 1979 aveva lavorato per Tivuesse. Nel 1985 era passato a Mediaset per la quale aveva realizzato reportage e documentari da tutto il mondo. Aveva seguito anche il Giro d’Italia per tre anni. Un messaggio di cordoglio è stato espresso dal presidente della Regione Giovanni Toti.

Alla famiglia di Paolo va il cordoglio da parte di tutta la redazione di Genova24.

(foto di Fabio Bussalino)