Coronavirus e disabilità, attivato numero verde per assistenza: tutte le indicazioni del governo

Genova. Sono in molti a poter aver criticità a causa di questa lunga permanenza domestica, tra questi e forse soprattutto le persone con disabilità e le loro famiglie, che devono fare i conti con una sospensione delle attività prolungata e, ad oggi, non ancora definita.

Per questo motivo le istituzioni corrono ai ripari; As3 ha attivato un centralino telefonico per dare supporto psicologico sul tema alle persone con disabilità e ai loro familiari: 010849 5501/5503, il lunedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, e il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.

Oltre a questo il governo ha predisposto pagina web dedicata, dove si possono trovare tutte le informazioni necessarie per gestire questo delicato momento, dall’assistenza extra scolastica, alle modalità di lavoro smart, dalle necessità di accompagnamento alle possibilità di spostamento, dai centri per disabili a tutti i sussidi economici messi in campo per questa emergenza, che per alcuni cittadini è più emergenza che mai.