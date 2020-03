Coronavirus, “devo comprare le sigarette” ma per 3 km ignora i distributori automatici

Genova. E’ stato fermato per un controllo intorno alle 23 in via Canevari a Marassi da una volante dell’upg. Protagonista un 33enne marocchino che ha dichiarato di essere uscito per comprare sigarette.

Peccato però che la sua abitazione si trovasse oltre 3 chilometri dal luogo in cui è stato fermato passassero e durante il tragitto vi fossero numerose rivendite di tabacchi h24.

Per questo il 33enne è stato denunciato