Coronavirus, denunciato tre volte in una settimana: “Voglio solo passeggiare e fumare un po’ d’erba”

Genova. Lo hanno trovato di nuovo, per la terza volta nel giro di una settimana, fuori casa nella zona di via Fillak a Sampierdarena.

Ancora una volta ha cercato di scappare ed è stato fermato dopo un breve inseguimento. Protagonista un nigeriano di 26 anni pluripregiudicato che aveva in tasca 4 grammi di marijuana.

Lui di stare a casa non ne vuole proprio sapere: “Ho bisogno di uscire per fare una passeggiata e per fumare un po’ d’erba” ha detto agli agenti ed è scattata la terza denuncia.