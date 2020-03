Coronavirus, da lunedì pronta a Genova la nave ospedale per i pazienti liguri (e non solo)

Genova. Sarà pronta lunedì prossimo la Gnv Splendid, il traghetto che fungerà da nave-ospedale nel porto di Genova per la degenza in isolamento dei pazienti contagiati da coronavirus dimessi dagli ospedali liguri, e in futuro anche per chi ha ancora bisogno di cure, in modo da sgravare i nosocomi. Lo ha detto il governatore Giovanni Toti durante una diretta Facebook.

Al momento la Splendid è ormeggiata a ponte Assereto, area in uso normalmente a Gnv, e rimarrà comunque nel bacino del porto vecchio approfittando del fatto che le crociere sono sospese e i traghetti di linea sono ridotti. A bordo sono state allestite 25 cabine che ospiteranno un paziente ciascuna. Sono camere con oblò completamente rivisitate per le necessità mediche.

Nella prima fase saranno una trentina le unità di personale sulla nave tra medici, infermieri, operatori socio sanitari e assistenti, che alloggeranno in una parte dedicata della nave. L’obiettivo è arrivare a un totale di 400 posti letto più 50 per il personale, una metamorfosi che consentirà di creare un vero e proprio ospedale galleggiante in grado, all’occorrenza, di venire in soccorso anche ad altre regioni provate dall’emergenza.

La Splendid va ad aggiungersi alle strutture che la Regione ha già individuato per le dimissioni protette: l’ex ospedale Falcomatà della Spezia, la nuova rsa di viale Cembrano a Genova Sturla e la scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte, nel Savonese.