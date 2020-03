Coronavirus, da Genova mano tesa alla Lombardia: arriva un’ambulanza della Misericordia

Genova. Tre volontari genovesi pronti da stasera per prestare servizio nella zona dove l’emergenza è più critica, la Lombardia. Le Misericordie genovesi hanno risposto presente alla richiesta d’aiuto della sala emergenze nazionale e dalla sede della Fiumara è già partita un’ambulanza.

Si tratta di un mezzo equipaggiato per il soccorso avanzato con presidi per la rianimazione dei pazienti più gravi. La base operativa sarà ad Arese, in provincia di Milano. Da lì i soccorritori della Misericordia verranno dislocati a seconda delle necessità. “Stamattina abbiamo ricevuto la richiesta e ci siamo attivati immediatamente”, spiega Antonio Zavattoni della Misericordia genovese.

La “trasferta” per ora durerà cinque giorni, a meno che dal quartier generale di Firenze non arrivino altre indicazioni.